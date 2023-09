Sao Việt 7/9: MC Hoàng Linh khoe bụng bầu, Khởi My dừng chân ở 'Ca sĩ mặt nạ'

Chia sẻ về màn lộ diện của mình, Khởi My nhắn nhủ: "Cừu Bông chỉ muốn được cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều. Cảm ơn các anh chị các bạn trong chương trình, cảm ơn khán giả vẫn nhớ một Khởi My với giọng hát đã từng được may mắn trở thành thanh xuân của nhiều khán giả".