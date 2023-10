'Rốn lũ' Đà Nẵng vẫn chìm trong biển nước, dân đóng bè xốp bơi trên đường

Nhiều khu dân cư thuộc phường Hòa Khánh Nam nước ngập sâu. Theo anh An (trú tại đường Mẹ Suốt), hôm nay đã là ngày thứ 3 cả khu vực bị ngập. Hầu hết người dân ở nhà cấp 4 được di tản đến nơi an toàn nên không thiệt hại về người. "Ở khu vực này là rốn ngập. Cứ mưa to là nước lênh láng, tràn vào nhà. Hôm nay đã là ngày thứ 3 và với mực mước cao thế này thì chưa biết khi nào mới rút. Hiện nước còn ngập sâu nên cơ quan chức năng chưa cho người dân trở về để đảm bảo an toàn", anh An chia sẻ.