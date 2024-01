Phụ huynh Hà Nội 'quấn kén' đưa con đến trường trong thời tiết 8 độ C

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ tin dự báo thời tiết 6h hàng ngày, các trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.