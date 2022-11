Phớt lờ cảnh báo của Mỹ, Thổ Nhĩ kỳ tuyên bố 'diệt tận gốc' khủng bố ở Syria

(VTC News) -

“Bất kể những kẻ khủng bố thông đồng với ai, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm cách buộc chúng phải chịu trách nhiệm cho từng giọt máu mà chúng đã gây ra”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại nhà máy đóng tàu Istanbul.

Trước đó, ông Erdogan tuyên bố các chiến dịch không quân của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là sự khởi đầu và nước này sẽ triển khai bộ binh vào thời điểm phù hợp.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ không kích miền bắc Syria đe dọa sự an toàn của quân nhân Mỹ tại đây và gây leo thang tình hình, làm phương hại tiến triển đạt được nhiều năm qua trong cuộc chiến chống khủng bố.

“Các cuộc không kích gần đây ở Syria đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của binh sĩ Mỹ đang làm việc tại Syria với các đối tác địa phương để đánh bại IS và duy trì việc giam giữ hơn 10.000 tù nhân IS", Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói.

Theo Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, tình hình leo thang đe dọa tiến triển đạt được trong cuộc chiến chống các tay súng IS tại khu vực.

Cuối tuần qua, Ankara triển khai chiến dịch không quân nhằm trả đũa vụ tấn công bằng bom ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ quy kết vụ đánh bom cho YPG, trong khi cả tổ chức vũ trang đảng Lao động Kurdistan (PKK) và YPG đều bác bỏ sự liên quan.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói rằng Ankara chỉ nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố, nhấn mạnh các cuộc không kích của nước này "không làm hại lực lượng liên minh hoặc dân thường”.

Mỹ hiện duy trì khoảng 900 lính ở Syria, chủ yếu ở miền đông bắc nước này. Washington đang phối hợp với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), dẫn đầu là các tay súng người Kurd thuộc lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG), trong cuộc chiến đối phó tàn dư IS.