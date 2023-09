Phố lồng đèn ở TP.HCM nhộn nhịp người đi chơi Trung thu.

Anh Hùng, chủ cửa hàng bán lồng đèn tại đường Lương Nhữ Học cho biết, so với những năm trước thì năm nay bán không được hàng bằng, dù mẫu mã đa dạng và giá thành không tăng. Theo anh Hùng: "Do kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch COVID-19 nên sức mua không mạnh bằng những năm trước dịch. Tôi hi vọng đêm nay sẽ bán được nhiều lồng đèn".