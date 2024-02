Phó Giám đốc Công an Bắc Giang làm Giám đốc Công an Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Chiều 1/2, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/2/2024.

Đại tá Thân Văn Hải nhận quyết định của Bộ Công an.

Điều động Đại tá Đinh Ngọc Khoa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật hậu cần Bộ Công an.​

Đại tá Thân Văn Hải (SN 1975) quê ở huyện Tân Yên (Bắc Giang); Thạc sĩ An ninh chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Thân Văn Hải từng là Phó trưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bắc Giang).