Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

(VTC News) -

Chiều 20/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Văn Long Thứ trưởng Bộ Công an (phải) trao quyết định cho Đại tá Bùi Quang Thanh. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đại tá Bùi Quang Thanh (SN 1977, quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) từng tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đại tá Thanh học hàm tiến sĩ Luật, Lý luận Chính trị cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Bùi Quang Thanh từng đảm nhận qua các chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình...

Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an).