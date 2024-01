Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

(VTC News) -

Sáng 26/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Công an tỉnh này.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh cho Thượng tá Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng Công an thành phố Vinh.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Nguyễn Đức Cường.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường sinh năm 1975, quê quán xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Thượng tá Nguyễn Đức Cường từng kinh qua các chức vụ Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Trưởng Công an TP Vinh.

Tháng 5/2012, Thượng tá Nguyễn Đức Cường khi đang công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh này.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay cho Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an.