Giám đốc Công an Huế công khai đường dây nóng

(VTC News) -

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2024 do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức với sự tham dự của Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng được Công an Thừa Thiên - Huế công bố để tiếp nhận tiếp nhận thông tin để phục vụ người dân tốt hơn là 091.969.75.75 – Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: CACC)

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong năm 2023 cơ quan này tập trung xây dựng các phương án, kế hoạch, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Điều tra, kết luận 561 vụ phạm tội về trật tự xã hội, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt gần 97%, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều được điều tra, khám phá nhanh.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nên tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm so với năm trước, giảm 130 vụ, đạt gần 15%; không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí, đặc biệt số người chết giảm 40% (giảm 66 người chết); số vụ cháy giảm cả số vụ và thiệt hại về tài sản so năm 2022, giảm 19 vụ, giảm thiệt hại tài sản 345 tỉ đồng, không để cháy gây thiệt hại về người.

Công an Thừa Thiên - Huế phát động quyên góp, ủng hộ Trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân (TP Huế) vừa dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm. (Ảnh: CACC)

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều bước tiến vượt bậc, năm 2023 Công an tỉnh được Bộ Công an xếp loại xuất sắc, xếp thứ 10/63 địa phương, tăng 13 bậc so với năm 2022.

Kiện toàn bộ máy Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, theo đó bố trí 665 công an chính quy về tại 102 xã, thị trấn, hoàn thành bổ nhiệm đủ 141 điều tra viên/141 công an xã (đạt 100%), sớm hơn 6 tháng theo lộ trình của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ chiến đấu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc,…

Trong dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tổ chức phát động phong trào thi đua, noi gương hy sinh dũng cảm vì nhân dân phục vụ của Trung tá Trần Duy Hùng – Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân (TP Huế) và tổ chức quyên góp, hỗ trợ gia đình Trung tá Hùng để phần nào vượt qua đau thương, mất mát.