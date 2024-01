Phó trưởng công an phường ở Huế bị đâm tử vong

Tối 12/1, một lãnh đạo Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận với VietNamNet, các đội nghiệp vụ của đơn vị phối hợp với Công an tỉnh, đang điều tra vụ việc một cán bộ công an phường bị đâm.

Chân dung và đặc điểm nhận dạng của Sang được công an phát thông báo cảnh báo. (Ảnh: ANTT phường Thuỷ Vân)

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày, kẻ gây án lập tức bị khống chế, bắt giữ. Đến 19h, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra.

Danh tính của đối tượng bị bắt là Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú Xuân Hòa, phường Thuỷ Vân, TP Huế).

Trước đó, vào ngày 9/1, Công an phường Thuỷ Vân phát thông báo, gửi các cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn với nội dung: Hiện nay, tại phường Thuỷ Vân xuất hiện đối tượng Nguyễn Tấn Sang có các biểu hiện loạn thần.

Người này thường xuyên đứng giữa lòng đường đoạn Lê Đức Anh giao với trục đường 36 m TDP Xuân Hoà, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Công an phường Thuỷ Vân đề nghị các cơ quan, đơn vị nâng cao cảnh giác, có các biện pháp phòng ngừa và kịp thời báo với cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có hành vi gây mất an ninh trật tự.

Khoảng 17h30 chiều nay, khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc Sang có hành vi gây rối, Đại uý T.D.H. - Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân nhanh chóng đến hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây, Đại uý H. bị Sang dùng dao đâm trọng thương.

Nguồn tin của VietNamNet tại Bệnh viện Trung ương Huế lúc 19h30 tối nay cho biết, Đại uý H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù đã được đội ngũ y tế tận tình cứu chữa nhưng do vết thương nặng, mất máu, Đại uý H. đã không qua khỏi.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra, làm rõ.