Khởi tố con nghiện dùng dao đâm chết công an viên ở Sơn La

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Ương (SN 1976, trú tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La) về hành vi “Giết người” theo Khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015.

Lò Văn Ương dùng dao đâm anh Quàng Văn Xôm (SN 1992, công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, Thuận Châu) thiệt mạng.

Lò Văn Ương tại cơ quan công an.

Ngày 15/9, anh Quàng Văn Xôm cùng tổ công tác truy bắt kẻ sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong quá trình đuổi theo, áp sát bắt giữ Lò Văn Ương, anh Xôm bị người đàn ông này sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người. Do vết thương quá nặng, anh Xôm thiệt mạng sau đó.

Sau khi gây án, Ương bỏ chạy lên rừng. Các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La và huyện Thuận Châu huy động khoảng hơn 100 người truy bắt. Đến 22h45 cùng ngày, Lò Văn Ương bị bắt giữ.

Lò Văn Ương là kẻ nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù tháng 5/2019.