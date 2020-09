Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu trừng trị nghiêm kẻ khiến 2 chiến sĩ công an hy sinh

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen đến Công an hai tỉnh Bắc Giang và Sơn La cùng gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang; gia đình anh Quàng Văn Xôm, Công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tố và đưa đối tượng phạm tội ra xét xử, trừng trị nghiêm minh trước pháp luật; tiếp tục phát động mạnh mẽ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh (trái) và anh Quàng Văn Xôm.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá hành động và sự anh dũng hy sinh của Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh và anh Quàng Văn Xôm thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất cao trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, mang đậm bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đặc biệt biểu dương, khen ngợi tinh thần tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La.

Ông bày tỏ sự cảm kích và chia buồn về những mất mát to lớn của gia đình và cá nhân Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh; gia đình và cá nhân anh Quàng Văn Xôm.

Các chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, anh dũng hy sinh để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của Công an Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Sơn La, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị tổ chức thăm hỏi, chia buồn và động viên kịp thời đối với gia đình Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh, gia đình anh Quàng Văn Xôm; chủ động nghiên cứu và đề xuất những chính sách đối với gia đình 2 chiến sĩ. Ông cũng yêu cầu khẩn trương củng cố hồ sơ, sớm đưa các trường hợp chống đối ra xử lý nghiêm minh.

Như VTC News đưa tin, ngày 14/9, Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1997), chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang trong quá trình tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn thuộc xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) bị ô tô 16 chỗ hất lên nắp capo.

Tài xế sau đó tiếp tục lái xe bỏ chạy về phía TP Bắc Giang. Sau khoảng 1 km, Thượng sĩ Mạnh bị hất văng xuống đường. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên anh đã hy sinh.

Tại Sơn La, ngày 14/9, anh Quàng Văn Xôm (sinh năm 1992), Công an viên bản Lĩnh Luông, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cùng Tổ công tác của Công an xã Chiềng Pấc truy bắt kẻ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình truy bắt tội phạm, anh Xôm bị kẻ này đâm nhiều nhát vào người và thiệt mạng sau đó.