Bắt kẻ nghiện đâm chết công an viên rồi bỏ trốn ở Sơn La

Đêm 15/9, lãnh đạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, công an bắt giữ được Lò Văn Ương (SN 1976, trú tại bản Lọng Mén, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu) - kẻ đâm chết công an viên khi bị vây bắt.

"Lực lượng chức năng bắt được Ương vào khoảng 22h45 ngày 15/9, khi tên này đang lẩn trốn cách trung tâm hành chính xã Chiềng Pấc khoảng 200m", vị lãnh đạo huyện chia sẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ tên này để lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Khi bị vây bắt, Lò Văn Ương đâm chết công an viên của xã Chiềng Pấc rồi bỏ trốn.

Như VTC News đưa tin, ngày 14/9, ban Công an xã Chiềng Pấc phát hiện Lò Văn Ương sử dụng trái phép chất ma túy nên vây bắt nhưng hắn chạy trốn vào trong rừng.

Khoảng 14h ngày 15/9, anh Quàng Văn Xôm (công an viên Ban Công an xã Chiềng Pấc) cùng Trưởng công an xã trong quá trình tuần tra phát hiện Lò Văn Ương đang lẩn trốn tại bản Dân Chủ nên tổ chức vây bắt.

Bị vây bắt, Ương dùng dao chống trả, đâm gục anh Xôm tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.