Hà Tĩnh: Đâm công an khi bị can ngăn đánh vợ

(VTC News) -

Ngày 16/6, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Đình Phúc (SN 1971, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Trần Đình Phúc tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 16h ngày 14/6, Thượng úy Bùi Văn Thắng - Phó trưởng Công an xã Cẩm Thành cùng Đại úy Phan Xuân Thủy, công an viên nhận được tin báo của người dân về việc Trần Đình Phúc đang đuổi đánh vợ gây mất trật tự.

Khi công an đang làm việc với bà V. (vợ Phúc), bất ngờ Phúc từ ngoài cổng đi vào, trên tay cầm 1 đoạn tuýp sắt dài 1,5 mét và bên hông trái dắt thêm 1 cây kéo, hô to “Ai kêu công an về đây” rồi lao vào đánh vợ.

Ngày lập tức, Thượng úy Thắng xông vào can ngăn, thuyết phục và yêu cầu Phúc phối hợp làm việc nhưng Phúc không những không chấp hành mà còn dùng thanh sắt đánh và dùng kéo đâm liên tiếp vào Thượng úy Thắng.

Người dân đã đưa Thượng úy Thắng vào bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cấp cứu, kết quả giám định thương tích 3%. Phúc cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.