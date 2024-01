Phó trưởng Công an phường ở Huế bị đâm chết: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Theo Công an Thừa Thiên - Huế, khoảng 18h ngày 12/1 tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa (phường Thủy Vân, TP Huế), Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú địa chỉ nêu trên) có dấu hiệu bị tâm thần và thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ, đe dọa người đi đường.

Đại uý Trần Duy Hùng dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. (Ảnh: CACC)

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Đại uý Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, cùng cán bộ trực ban và bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, Nguyễn Tấn Sang chạy vào nhà rồi lại trở ra dùng dao tấn công Đại uý Trần Duy Hùng.

Thấy Nguyễn Tấn Sang manh động và liều lĩnh lại sử dụng hung khí nguy hiểm, Đại uý Trần Duy Hùng dũng cảm lao vào khống chế, không để gã đàn ông đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân trong khu phố.

Quá trình khống chế Nguyễn Tân Sang, Đại úy Trần Duy Hùng liên tiếp bị tên này dùng dao đâm vào vùng cổ. Sau đó, Sang tiếp tục tấn công tổ công tác.

Hiện trường Đại uý Trần Duy Hùng bị Nguyễn Tấn Sang đâm

Ngay khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc và Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo đưa Đại úy Trần Duy Hùng vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Lực lượng công an sau đó cũng nhanh chóng khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Tấn Sang ngay tại hiện trường.

Hành vi tấn công lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ gần đây liên tiếp xảy ra.

Trước đó, ngày 26/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Tiến Mạnh (21 tuổi, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi dùng hung khí tấn công khiến một chiến sĩ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ thiệt mạng. Nạn nhân là Trung úy Đỗ Văn Tú (25 tuổi, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ).