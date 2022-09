Phó Chủ tịch TP Điện Biên Phủ Nguyễn Tuấn Anh gây thất thoát hơn 13 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức họp báo thông tin về tiến độ điều tra, làm rõ 5 vụ án, vụ việc đã được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo công tác điều tra.

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật Hình sự.

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977), tại UBND TP Điện Biên Phủ và nhà riêng tại tổ dân phố số 10, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, trong quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư, xây dựng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên, Nguyễn Tuấn Anh đã chỉ đạo việc lập, ký phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 31 và đợt 66 với diện tích đất bị thu hồi của Công ty Cổ phần chế biến Nông sản Điện Biên, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng của Nhà nước.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ từ tháng 10/2018.

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ban hành các Quyết định khởi tố, bắt giam 3 cán bộ, công chức thuộc Phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ cùng về tội danh trên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.