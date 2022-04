Vì sao Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ bị bắt?

(VTC News) -

Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với Trần Thị Vân (SN 1978) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 1, Điều 360, Bộ luật hình sự.

Bị can Trần Thị Vân là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ, trụ sở tại phường Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Điện Biên phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên thực hiện lệnh bắt đối với Trần Thị Vân - Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP.Điện Biên Phủ. (Ảnh: Trường Long).

Trước đó, ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khương (SN 1965) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 355, BLHS.

Bị can Nguyễn Thị Khương là cán bộ hợp đồng của Trung tâm quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ ký thuê vào cuối năm 2020. Thời điểm này, bà Vân là người phụ trách Trung tâm.

Quá trình điều tra xác minh, trong khi thực hiện việc thu thập tài liệu để lập phương án bồi thường, hỗ trợ với diện tích đất đai bị thu hồi của 48 công nhân nhận giao khoán đất của Công ty cổ phần chế biến nông sản Điện Biên, Nguyễn Thị Khương có hành vi nhiều lần yêu cầu các công nhân phải trích lại 30% số tiền được đền bù thì mới xin duyệt phương án cho các công nhân được hưởng thụ.

Sau khi phương án đền bù được UBND TP Điện Biên Phủ phê duyệt, Nguyễn Thị Khương nhận của các công nhân tổng cộng 1 tỷ 850 triệu đồng, số tiền đối tượng đã tiêu xài cá nhân.

Ngày 30/10/2019, thành phố Điện Biên Phủ công bố quyết định của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Quản lý đất đai Thành phố. Theo quyết định 928 của UBND tỉnh, Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi nhánh Văn phòng đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bà Trần Thị Vân khi đó là Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ được UBND Thành phố giao nhiệm vụ kiêm Phó giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ.

Đến năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND thành phố Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.