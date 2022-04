Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ

(VTC News) -

Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Vân về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Thị Vân là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ, trụ sở tại phường Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Điện Biên phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT khám xét nơi làm việc của Trần Thị Vân. (Ảnh: Vinh Duy)

Trước đó, ngày 30/10/2019, thành phố Điện Biên Phủ công bố quyết định của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Quản lý đất đai Thành phố.

Theo quyết định 928 của UBND tỉnh, Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi nhánh Văn phòng đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bà Trần Thị Vân khi đó là Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ được UBND Thành phố giao nhiệm vụ kiêm Phó giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai thành phố Điện Biên Phủ.

Đến năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND thành phố Điện Biên Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.