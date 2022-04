Giám đốc CDC Nam Định cùng thuộc cấp nhận bao nhiêu tiền hoa hồng từ Việt Á?

(VTC News) -

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp là Vũ Ngọc Tuyên, Kế toán trưởng; Vũ Khánh Vân, Trưởng phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ; Phạm Thị Nga, Trưởng khoa Dược vật tư y tế; Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm.

Trong đó, các bị can Đỗ Đức Lưu, Vũ Ngọc Tuyên, Vũ Khánh Vân, Phạm Thị Nga bị khởi tố vì hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Vũ Thị Ngọc Thanh bị khởi tố tội “Tham ô tài sản”.

Bị can Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2020, 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit test xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Công ty cổ phần Việt Á đã “trích %” ngoài hợp đồng chỉ định thầu kit test cho CDC Nam Định với số tiền 3.135.000.000 đồng và nhân viên CDC Nam Định đã có hành vi chiếm đoạt số kit test của Nhà nước “bán” cho công ty Việt Á để trục lợi với số tiền 800.000.000 đồng. Bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Vật chứng đã thu hồi được là 1.255.000.000 đồng.

Đáng chú ý, trả lời báo chí trước đó, Giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu cho hay quá trình thực hiện hợp đồng mua sắm kit test với Công ty Việt Á, CDC Nam Định đều thực hiện đủ 13 bước theo quy trình đấu thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, được các cơ quan liên quan thẩm định.

Ông Lưu khẳng định “tôi không lấy bất cứ đồng hoa hồng nào” trong các hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế nêu trên.

Trước đó, cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc và Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, Việt đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng; số tiền hoa hồng mà Việt Á chi cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố khoảng 30 bị can trong vụ án tiêu cực liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Trong số này, nhiều người là cán bộ cấp cao của CDC các địa phương, hoặc lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ, ngành.