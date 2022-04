Khởi tố Phó Giám đốc công ty khai thác quặng trái phép ở Hà Giang

(VTC News) -

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Lê Khả Châu (sinh năm 1979, trú tại tổ 14, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".​

Bị can Lê Khả Châu hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm, trụ sở tại phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang).

Kết quả điều tra xác định, Lê Khả Châu giữ vai trò đồng phạm, giúp sức để các đối tượng thực hiện hành vi khai thác quặng trái phép tại huyện Bắc Quang.

Bị can Lê Khả Châu. (Ảnh: Công an Hà Giang)

Trước đó ngày 23/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bắc Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Ba bị can gồm: Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1978, trú tại khu 9, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) là Giám đốc Công ty khai thác chế biến khoáng sản Việt Trung; Trần Văn Phụng (sinh năm 1982, trú tại tổ 11, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và Bùi Duy Chinh (sinh năm 1977, trú tại thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Theo tài liệu điều tra, ngày 13/10/2021, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Quang phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ măng-gan (ở thôn Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang).

Được biết, điểm mỏ này đã hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa mỏ theo quy định, nhưng doanh nghiệp không chấp hành, vẫn khai thác trái phép…

Qua quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bắc Quang xác định, các đối tượng đã khai thác khoáng sản là quặng sắt, măng-gan từ đầu tháng 7/2021.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép là trên 4.000 tấn. Số khoáng sản trên được nhóm đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ tại tỉnh Thái Nguyên, thu lời bất chính trên 3,5 tỷ đồng.