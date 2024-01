Phát hiện hơn 3 tấn thịt lợn và nội tạng bốc mùi hôi thối ở Huế

(VTC News) -

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện kho hàng hóa thực phẩm đông lạnh lưu trữ số lượng lớn hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, lúc 9h30 ngày 12/1, qua kiểm tra tại kho hàng hàng thực phẩm đông lạnh do ông Lương Hùng Minh (SN 1971, tại thôn La Khê, phường Hương Vinh, TP Huế) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3 tấn thịt và nội tạng lợn có dấu hiệu vi phạm.

Công an kiểm tra kho hàng đông lạnh của Lương Minh Hùng, phát hiện lượng lớn thịt và nội tạng lợn không rõ nguồn gốc. (Ảnh: CACC)

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện việc đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt gia súc hoặc có dán tem vệ sinh thú y. Nhiều miếng thịt có dấu hiệu đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi thú y của Sở y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy mẫu phân tích kiểm nghiệm.

Lượng lớn thịt lợn trong kho của Hùng đổi màu, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: CACC)

Cuối tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng khám xét kho hàng hóa thực phẩm thịt lợn và bò xuất nhập khẩu tại thôn Xuân Lai (xã Lộc An, huyện Phú Lộc) do bà Hồ Thị Nhiên (SN 1993, trú thôn Xuân Lai) làm chủ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho hàng lưu trữ hơn 1 tấn thực phẩm gồm trứng gà non, giò heo, ba chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp bò, bắp trâu, lõi bò… có dấu hiệu vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này.

Tại cơ quan công an, bà Nhiên khai nhận số hàng hóa trên chị nhập về có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Số thực phẩm này, bà Nhiên bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn, nhà hàng, dịch vụ đám cưới