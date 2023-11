Chở 2 tạ xúc xích bốc mùi hôi thối, tài xế xe khách bị phạt 30 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 2/11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu - Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện ô tô khách đang vận chuyển 2 tạ xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng tiêu hủy xúc xích không có nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, ngày 30/10, lực lượng chức năng kiểm tra xe khách BKS 72F-000.67 do ông Nguyễn Văn Hoài, (trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 2 tạ xúc xích đông lạnh, toàn bộ số hàng đã bốc mùi hôi thối. Chủ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Đội QLTT số 1 đã xử phạt 30 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Văn Hoài và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên.

Trong thời gian tới, Cục QLTT Nghệ An tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Trước đó, ngày 27/10, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện ô tô khách chở hơn nửa tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Phương tiện vi phạm là xe khách BKS 43B-047.07 (chạy hướng Đà Nẵng - Bình Định) do Bùi Xuân Anh Tuấn (50 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cầm lái.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vụ việc và bàn giao giấy tờ, tang vật cho Công an huyện Phú Ninh xử lý theo quy định pháp luật.