Bắt giữ lô hàng giả hơn 1,5 tỷ đồng ở Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 14/8, Cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trước đó, ngày 16/3, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Hải An kiểm tra đối với hộ kinh doanh ở đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An) do Nguyễn Văn K. làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 1.600 đôi giày, dép các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn Nike, Converse, Louis Vutton, Adidas, Crocs, Puma, MLB...

Cơ quan chức năng phát hiện những đôi giày dép giả mạo nhãn hiệu.

Ngày 23/3, lực lượng chức năng tiếp tục khám kho chứa hàng của K. tại khu Đồng Xá 2 (phường Thành Tô, quận Hải An). Quá trình khám kho chứa hàng từ 23/3 đến 25/3, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ 4.340 đôi giày thể thao các loại giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Converse, Balenciaga, MLB...

Thẩm tra, xác minh vụ việc, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số hàng hóa được tạm giữ trên đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trị giá lô hàng hơn 1,5 tỷ đồng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội Quản lý thị trường số 7 chuyển giao hồ sơ vụ việc cùng toàn bộ tang vật vi phạm liên quan sang Công an quận Hải An để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Công an quận Hải An vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn K. về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".