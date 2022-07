Truy nã Giám đốc Công ty Lý Hứa Kỳ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

(VTC News) -

Theo PC03, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM).

Cách đây hơn 3 tháng, vào ngày 22/3, trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM phát hiện Phạm Quốc Nhật (SN 1984, ngụ huyện Bình Chánh) đang tổ chức cho Trần Ngọc Nam và Ngô Tiến Đạt bốc xếp ống nhựa hiệu Bình Minh lên ô tô vào căn nhà ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh nên yêu cầu kiểm tra. Trên xe có 1.870 ống nhựa nhãn hiệu Bình Minh.

Công an TP.HCM truy nã Lê Thị Anh Thi.

Nhật không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên nên công an đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ. Khám xét căn nhà của Nhật ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, công an thu thêm 4.425 ống nhựa mang nhãn hiệu nhựa Bình Minh.

Nhật khai mua số hàng trên của Nguyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ ở đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khám xét công ty này, công an thu thêm 6.144 cây ống nhựa giả nhãn hiệu Bình Minh, cùng máy móc thiết bị dùng để sản xuất ống nhựa giả và các tài liệu liên quan.

Cơ quan công an đã khởi tố 4 bị can gồm Nguyên, Nhật, Thi và Lý Thiện Nhân (SN 1986). Trong đó, công an bắt tạm giam Nguyên, Nhân, Nhật, riêng Thi đã bỏ trốn.

Nguyên khai đã cùng với Thi đứng tên thành lập Công ty Lý Hứa Kỳ để sản xuất ngành nhựa. Thi góp 70% vốn điều lệ, đứng tên giám đốc và đại diện pháp luật. Nguyên góp 30% đứng tên phó giám đốc, nhưng thực tế Nguyên không góp tiền, toàn bộ hoạt động công ty do Thi bỏ vốn điều hành.

Đầu năm 2021, Nguyên vào làm việc tại công ty, được phân công làm giám sát, quản lý, điều hành, nhận và soạn các đơn hàng, phân công công nhân để sản xuất ống nhựa mang thương hiệu Lý Hứa Kỳ - Tân Đại Phát hoặc sản xuất ống nhựa giả thương hiệu Bình Minh theo các đơn đặt hàng.