Nữ giám đốc công an Trung Quốc biến đồn cảnh sát thành 'hậu cung' hưởng lạc

Tháng 7/2014, An Huệ Quân, cựu Giám đốc Công an quận La Hồ (thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), bị bắt. Trong thời gian đương nhiệm, 'quan bà' này đã biển thủ 2,1 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng), dùng tình đổi quyền rồi dùng quyền đổi tình, có nhiều mối quan hệ không đúng mực với nam đồng nghiệp cấp dưới, biến đồn cảnh sát như chốn "hậu cung" hưởng lạc.

An Huệ Quân thời trẻ. (Ảnh: Sohu)

An Huệ Quân sinh năm 1955 trong gia đình nông dân nghèo ở thành phố Định Châu (tỉnh Hà Bắc). Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Quân bắt đầu được phân công làm việc trong đơn vị công an ở tỉnh Hà Bắc.

Mặc dù An Huệ Quân đã đạt được những thành tựu nhất định từ khi bắt đầu làm việc cho đến năm 1990, nhưng địa vị của bà không được thăng tiến đáng kể. Đúng lúc Quân đang chán nản thì có một nam lãnh đạo tìm đến và ngầm bày tỏ tình cảm. An Huệ Quân tự nhiên hiểu được ý nghĩa sâu sắc của lãnh đạo nhưng quan điểm sống của bà lúc này không hề bị bóp méo. Quân đã có gia đình và không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến mái ấm nên đã từ chối nam lãnh đạo.

Tuy nhiên, sự khước từ này khiến An Huệ Quân bị lãnh đạo dùng quyền lực để gây khó khăn trong công việc. Trước áp lực ác ý, An Huệ Quân không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo sự sắp xếp của nam lãnh đạo.

Vị lãnh đạo này cũng không đành lòng để người đẹp của mình chịu thiệt thòi nên ngẫu nhiên tìm lý do để thăng chức và tăng lương cho An Huệ Quân.

Lúc đầu, An Huệ Quân rất bất bình khi bị nam lãnh đạo lợi dụng, nhưng sau khi nhận được lợi ích, trái tim bà ta đã thay đổi đáng kể. Quân luôn khao khát được thăng chức, tăng lương và sống cuộc sống giàu sang nhưng chưa bao giờ làm được.

Cũng kể từ đó, An Huệ Quân sử dụng cơ thể của mình như một con bài mặc cả để thăng tiến và giàu có, trở thành người tình của lãnh đạo các cấp, hối lộ tình dục họ và đòi hỏi những phần thưởng hậu hĩnh.

Từ một nhân viên bình thường của Công an quận La Hồ, sự nghiệp của Quân thăng tiến nhanh chóng nhờ được nâng đỡ. Bà ta dần ngồi lên vị trí trưởng phòng, sau đó là Phó giám đốc công an La Hồ vào năm 1993. Như vậy, Quân chỉ mất gần 3 năm để lên chức phó giám đốc, một vị trí mà nhiều người phấn đấu cả đời chưa chắc đã đạt được.

Chưa dừng lại ở đó, năm 1996, An Huệ Quân thành người nắm quyền chỉ đạo ở Công an quận La Hồ do cấp trên gặp vấn đề sức khoẻ và phải nghỉ dưỡng bệnh thời gian dài.

Tháng 7/1997, An Huệ Quân được thăng chức Giám đốc Công an La Hồ, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Đại biểu HĐND thành phố. Năm 2001, Quân được bầu làm Phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật quận La Hồ.

An Huệ Quân khi còn giữ chức Giám đốc Công an quận La Hồ. (Ảnh: 163)

Có được địa vị quyền lực, An Huệ Quân cũng phải đánh đổi hạnh phúc hôn nhân khi chồng không thể chịu đựng được hành vi bẩn thỉu của bà ta nên kiên quyết đệ đơn ly dị. Sau vài ngày trầm cảm ngắn ngủi, An Huệ Quân không còn gì vướng bận nên quyết tâm xây dựng quyền lực vững chắc hơn nữa.

An Huệ Quân hiểu rằng mọi thứ có được bây giờ không thể tách rời sự hỗ trợ của các lãnh đạo, nhưng cũng lo sợ một ngày nào đó già đi và mất nhan sắc thì có thể bị đào thải bất kỳ lúc nào.

Để củng cố địa vị của mình, An Huệ Quân đã bí mật thu thập bằng chứng tham nhũng, vi phạm pháp luật của các cấp trên trong lúc họ không đề phòng. Với "tấm bùa hộ mệnh" trong tay, các lãnh đạo cấp trên đương nhiên sẽ không dám đối phó với bà ta.

Không còn mối đe doạ, An Huệ Quân thản nhiên phô trương lòng tham và lối sống đã bị biến chất của mình.

Công an thành phố Thâm Quyến từng thực hiện nhiều cải cách và An Huệ Quân là người đưa ra đề xuất tinh giản nhân sự. Đứng trước nguy cơ bị cắt giảm, một số cán bộ bắt đầu tìm đến cấp trên để hi vọng giữ được chức vụ. Lợi dụng điều này, An Huệ Quân nhận hối lộ trắng trợn, không từ một ai.

Nhận hối lộ chỉ là thứ yếu, điều nữ giám đốc công an quận quan tâm nhất lại là trai đẹp. Cũng giống như lúc trước Quân dùng tình đổi quyền với cấp trên, giờ bà ta dùng quyền đổi tình với nam đồng nghiệp cấp dưới. Nếu nghe lời An Huệ Quân, họ sẽ nhận được tiền hoặc thăng chức, ngược lại bà ta sẽ dùng quyền lực để gây áp lực, buộc họ chỉ có 2 lựa chọn, từ chức hoặc ngoan ngoãn phục tùng.

Trong một chuyến công tác, An Huệ Quân thấy nam trợ lý dung mạo tuấn mỹ nên nảy sinh ý đồ xấu, gọi anh này vào phòng riêng và chủ động tỏ lòng muốn nâng đỡ. Lúc đầu, nam trợ lý vẫn còn có chút lý trí nhưng sau cùng cũng bị khuất phục trước áp lực và những hứa hẹn lợi ích mà Quân đưa ra.

Không chỉ nam trợ lý trên, An Huệ Quân hướng vòng tay về phía nam cấp dưới khác. Chỉ trong vòng hơn một năm, ít nhất 15 nam cấp dưới đã trở thành người tình của quan bà này.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong thời gian An Huệ Quân nắm quyền, một câu nói đã được lưu truyền trong Cục Công an quận La Hồ: "Nếu muốn thăng chức, hãy đến gặp Giám đốc An Huệ Quân bằng tiền hoặc tình dục".

An Huệ Quân tại phiên tòa xét xử năm 2005. (Ảnh: Sohu)

Tưởng rằng có thể dùng một tay che trời cả đời nhưng An Huệ Quân chẳng ngờ giấc mơ trở thành nữ hoàng của mình sẽ kết thúc sau một trận mưa lớn vào năm 2004. Tháng 8 năm đó, Thâm Quyến bước vào mùa mưa lũ và tình trạng sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có 1 người thiệt mạng ở quận La Hồ.

Đội điều tra phát hiện một trong những nguyên nhân của vụ tai nạn là trong khu vực xuất hiện lượng lớn công trình xây dựng trái phép, móng của các công trình này đã ảnh hưởng đến tường chắn đất. Các tòa nhà được đầu tư hàng chục triệu nhân dân tệ bởi ba cán bộ cấp trung của Công an La Hồ, nguồn vốn là tiền phi pháp biển thủ từ quỹ của đồn cảnh sát.

3 cảnh sát này sau đó khai nhận họ đều là cấp dưới và cũng là người tình của An Huệ Quân. Sau khi đánh đổi quan hệ, An Huệ Quân quả thật đã mang lại cho những cảnh sát này rất nhiều lợi ích nhưng lại không thể thỏa mãn được tham vọng của họ. Vì vậy, họ đã lợi dụng danh tiếng của An Huệ Quân để đấu thầu các dự án nhỏ bên ngoài.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, An Huệ Quân đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ, biển thủ với tổng số tiền 2,1 triệu nhân dân tệ và có quan hệ bất chính với nhiều cấp dưới.

An Huệ Quân bị kết án 15 năm tù vào ngày 17/6/2005. Tòa cho rằng bà ta đã chủ động thú nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra và trả lại toàn bộ số tiền phi pháp nên được xem xét giảm nhẹ mức án.

Năm 2007, An Huệ Quân được bảo lãnh tại ngoại với lý do chữa bệnh u não. Tuy nhiên, các nhà chức trách sau đó phát hiện em gái Quân đã chi 200.000 nhân dân tệ hối lộ bác sĩ để làm giả hồ sơ bệnh án.

Quân bị đưa trở lại nhà tù vào tháng 7/2014, hơn 6 năm tại ngoại chữa bệnh không được tính vào thời gian thi hành án. Em gái Quân bị truy tố tội hối lộ và các tội danh khác.