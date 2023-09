Nữ tham quan xem nhẹ 'phong bì', chỉ nhăm nhe hoa hồng dự án lớn

(VTC News) -

Năm 2013, Viên Lăng, cựu Bí thư huyện ủy Tây Sung, người được mệnh danh là "nữ bí thư huyện ủy đẹp nhất" Tứ Xuyên, bị cơ quan điều tra Trung Quốc bắt giữ vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Khi đó, chẳng ai có thể một nữ cán bộ với vẻ ngoài đoan trang, nho nhã nhưng đằng sau lại tham ô vô độ, suy đồi đạo đức như vậy.

Viên Lăng, cựu Bí thư huyện ủy Tây Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Một phút tự vấn, đánh mất chính mình

Viên Lăng sinh năm 1967 trong một gia đình gia giáo ở huyện Nam Sung (tỉnh Tứ Xuyên, Trung quốc). Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tây Nam, Viên Lăng trở thành giảng viên đại học và tiếp tục hoàn thiện bản thân với tầm bằng thạc sĩ.

Trình độ học vấn cao mang lại cho Viên Lăng nhiều lợi thế, khiến cô nổi bật giữa đồng nghiệp và sớm được thăng chức làm thư ký ủy ban liên đoàn trường.

Suốt 13 năm đứng bục giảng, Viên Lăng được sinh viên và lãnh đạo vô cùng yêu mến. Trong khoảng thời gian này, cô cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con trai khiến ai cũng phải ghen tị.

Bước ngoặt cuộc đời Viên Lăng đến vào năm 34 tuổi, khi cô được chuyển đến huyện Tây Xung ở Tứ Xuyên giữ chức phó chủ tịch huyện.

Từ giảng đường nhảy vọt sang môi trường chính trị, Viên Lăng thực sự gặp khó khăn trong việc thích nghi chốn quan trường bởi sự chính trực và đặc biệt ghét tham nhũng. Cô không được cấp trên đánh giá cao, bị đồng nghiệp chế giễu vì có thái độ xa cách giả tạo.

Một cán bộ quen biết Viên Lăng nói với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật rằng lúc ban đầu nữ cán bộ rất chú ý giữ mình trong sạch. Một lần có cấp dưới đến nhà chơi cố ý để lại phong bì chứa 10.000 nhân dân tệ. Viên Lăng đã nhờ chồng lái xe đuổi theo hàng chục cây số để trả lại tiền cho người này.

Thời gian sau đó, nhìn thấy điều kiện của người khác ngày càng tốt hơn với những "phong bì đỏ", trong khi bản thân luôn phải xoay sở với đồng lương ít ỏi, khoảng cách đó đã khiến Viên Lăng bắt đầu suy ngẫm về tư tưởng của chính mình.

Từ lúc bắt đầu tự vấn bản thân, sự kiên định của Viên Lăng cũng dần tan rã. Sau khi nhận hối lộ vài lần, nữ cán bộ họ Viên cảm thấy điều này không phải vấn đề lớn, cấp trên cũng nhắm mắt làm ngơ và thu nhập thì tăng liên đáng kể.

Viên Lăng ngày càng lấn sâu vào con đường tham nhũng, thậm chí lòng tham còn ngày càng tăng lên. Cô bắt đầu đi lại với các nhà lãnh đạo và ông chủ doanh nghiệp, không lâu sau được thăng chức làm Bí thư Huyện ủy Tây Sung kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.

Quyền lực lớn hơn, nữ quan chức họ Viên cũng không còn coi trọng "phong bì đỏ" nữa, thay vào đó đặt tầm ngắm vào những dự án lớn.

Một lần, khi Viên Lăng đang phụ trách một dự án kỹ thuật, một ông chủ đã đến gặp và hứa hẹn một khoản hoa hồng hấp dẫn để cô giúp anh ta trúng thấu, đồng thời thu được nhiều lợi ích hơn từ dự án.

Nữ quan chức họ Viên đã dùng quyền hạn của mình để giúp ông chủ này thắng thầu thành công và bản thân cô sau đó cũng nhận được "cổ phần" trị giá 1,87 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,1 tỷ đồng).

Những lợi ích như vậy khiến Viên Lăng rất hài lòng. Cô bắt đầu tham gia vào các dự án trong tầm tay của mình, thậm chí còn giúp đỡ người thân và bạn bè ký hợp đồng với các dự án rồi ăn chia chênh lệch.

Nổi lên trong số này là dự án cải tạo cảnh quan huyện Bồng An, Viên Lăng kiên quyết không nhận khoản lót tay mà giới thiệu chủ thầu hợp tác với một công ty xây dựng do người nhà đứng tên. Tuy nhiên, tiền đầu tư thì vẫn do chủ thầu chi trả hoàn toàn nhưng nữ tham quan họ Viên vẫn được hưởng 50% cổ phần dưới danh nghĩa người em họ đại diện.

Việc ăn chia quá dễ khiến Viên Lăng càng hành động liều lĩnh. Chỉ cần chủ doanh nghiệp muốn, Viên Lăng sẵn sàng đưa ra yêu cầu và đút túi hàng triệu nhân dân tệ chỉ qua mỗi phi vụ.

Thậm chí, Viên Lăng còn bị đài truyền hình địa phương phanh phui chi 2 triệu nhân dân tệ cho 1 bức tượng điêu khắc với mong muốn thăng quan, phát tài, dù trước đó bà là người phát động gây quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Càng lấn sâu vào tham nhũng, Viên Lăng càng trở nên trụy lạc. (Ảnh: Baidu)

Tiền - quyền sinh dục vọng

Viên Lăng tưởng như đã có một gia đình hạnh phúc nhưng trong quá trình tha hóa, cô không còn là chính mình. Sự giao dịch "tình - tiền - quyền" đã trở thành một phần trong cuộc sống của nữ tham quan.

Viên Lăng không những có quan hệ không đúng mực với cấp trên mà còn "bao nuôi" trai đẹp ở bên ngoài, thậm chí công khai "mồi chài" nam cấp dưới trẻ tuổi trong cơ quan.

"Tiền thì tôi không thiết, chỉ cần biết chiều chuộng là đủ", Viên Lăng trắng trợn tuyên bố với một cấp dưới.

Năm 2013, Viên Lăng bị tố cáo nhận hối lộ. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định nữ quan chức họ Viên nhận hối lộ nhiều lần, thu lợi bất chính 40,52 triệu nhân dân tệ (khoảng 135 tỷ đồng).

Viên Lăng bị Tòa án Trung cấp tỉnh Tứ Xuyên kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm quyền vào tháng 7/2015.