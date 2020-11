Nữ giám đốc BHXH ở Hải Phòng ‘hô biến’ tiền hoa hồng: Thu hồi hơn 300 triệu đồng

Liên quan vụ việc nữ giám đốc BHXH quận Lê Chân, Hải Phòng “hô biến” tiền hoa hồng bảo hiểm chia nhau, trả lời PV VTC News, ngày 12/11, bà Nguyễn Thị Lộc – Quyền Giám đốc BHXH TP Hải Phòng cho biết, sau khi Báo điện tử VTC News phản ánh, sáng cùng ngày, bà Lộc đã mời Ban giám đốc BHXH quận Lê Chân lên báo cáo toàn bộ những nội dung liên quan.

Bước đầu cho thấy, BHXH quận Lê Chân có một số việc làm chưa đúng, chưa phù hợp. Do đó, bà Lộc yêu cầu ngay trong ngày, Giám đốc BHXH quận Lê Chân phải thu hồi lại toàn bộ số tiền hơn 300 triệu đồng đã chia cho cán bộ, nhân viên liên quan.

BHXH TP Hải Phòng ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực thi công vụ trong việc ký hợp đồng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại BHXH quận Lê Chân.

Đồng thời, bà Lộc ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực thi công vụ trong việc ký hợp đồng đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại BHXH quận Lê Chân. Thời hạn kiểm tra trong 3 ngày làm việc, từ 14h ngày 12/11/2020.

“Với số tiền chi hoa hồng cho 2 loại BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, chúng tôi sẽ tạm thu về và trả lại nguyên trạng. Sau khi có kết luận kiểm tra, chúng tôi sẽ họp lại để xử lý”, bà Lộc nói.

Quyền Giám đốc BHXH TP Hải Phòng cho biết thêm, theo quy định hiện hành, việc chi trả tiền hoa hồng cho các đại lý được chuyển về tài khoản của UBND các phường, xã. Trong khi đó, BHXH quận Lê Chân chi trả tiền hoa hồng không qua tài khoản mà trả bằng tiền mặt là không đúng quy định.

Trả lời câu hỏi của PV VTC News về việc có cần tạm đình chỉ công tác Giám đốc BHXH quận Lê Chân để phối hợp các phòng nghiệp vụ kiểm tra toàn diện việc thu chi quỹ BHXH tại quận này hay không, bà Nguyễn Thị Lộc cho hay, đây cũng là một ý kiến nhưng trong lúc này vẫn cần có người điều hành vì còn hơn 1 tháng nữa là hết năm.

“Khi làm thanh tra, kiểm tra phải có các chứng cứ xác thực, sau đó bộ phận giúp việc sẽ về tham mưu các biện pháp xử lý phù hợp. Để định đoạt một con người không phải nói là làm được ngay mà phải có thời gian và cân nhắc.

BHXH quận Lê Chân làm như thế nào trong việc chi trả 2 loại bảo hiểm nêu trên thì sau khi đoàn thanh tra làm việc chi tiết với từng phường và đại lý mới có kết luận. Sau đó, chúng tôi sẽ họp để kiểm điểm trách nhiệm, ai sai tới đâu phải chịu trách nhiệm tới đó và phải có chấn chỉnh.

Việc chi trả hoa hồng của BHXH quận Lê Chân như đã nêu là không phù hợp. Sau khi thanh, kiểm tra tại BHXH quận Lê Chân, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra việc ký hợp đồng đại lý tại các quận, huyện khác trên toàn TP Hải Phòng để chấn chỉnh”, bà Lộc chia sẻ.

Theo lãnh đạo BHXH TP Hải Phòng, tính lũy kế hết 31/10, toàn thành phố có hơn 19.700 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt khoảng 65% kế hoạch cấp trên giao), BHYT có khoảng 1,788 triệu người tham gia (đạt 88%). Trong đó, tại quận Lê chân có 1.568 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt 57,5%), BHYT là 157.000 người (đạt 96% kế hoạch giao).

Số tiền chi hoa hồng cho 2 loại bảo hiểm nêu trên tính đến 9/2020 là gần 14 tỷ đồng, trong đó, tiền hoa hồng BHXH tự nguyện là 5,9 tỷ; tiền BHYT hộ gia đình là hơn 8 tỷ. Riêng BHXH quận Lê Chân, tiền hoa hồng đã chi là hơn 1,2 tỷ.

Trụ sở BHXH quận Lê Chân (Hải Phòng).

Như VTC News đưa tin, từ nhiều năm qua, sau khi triển khai chương trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, các cán bộ, chuyên viên cơ quan BHXH quận Lê Chân được giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục tham gia mua 2 loại hình bảo hiểm nêu trên.

Ngoài ra, BHXH quận Lê Chân còn ký hợp đồng mở các đại lý ở các phường thuộc quận để tuyên truyền, vận động người dân tham gia 2 loại bảo hiểm này. Tuy nhiên, số lượng người dân đến UBND phường đăng ký, làm hồ sơ, thủ tục tham gia còn hạn chế, mà chủ yếu họ đến trực tiếp bộ phận “Một cửa” của BHXH quận Lê Chân đăng ký tham gia và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đóng tiền trực tiếp cho các bộ phận liên quan của BHXH quận.

Theo quy định hiện hành, nếu người dân đến đăng ký, làm thủ tục tham gia 2 loại bảo hiểm nêu trên tại quận, cán bộ có trách nhiệm của cơ quan BHXH quận Lê Chân sẽ tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan cho người dân và không được hưởng tiền hoa hồng từ những trường hợp này vì đây là trách nhiệm của ngành BHXH được Nhà nước giao.

Trong khi đó, các đại lý (UBND phường) sẽ được cơ quan BHXH chi trả tiền hoa hồng với mức 17%/trường hợp/tháng đối với BHXH tự nguyện; 3%/trường hợp/năm đối với BHYT tự nguyện.

Lợi dụng chính sách này, bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, lập danh sách chuyển những người đến tham gia 2 loại hình bảo hiểm trên từ BHXH quận xuống các đại lý (UBND phường) ký, đóng dấu, hợp thức hóa hồ sơ như thể những người tham gia nêu trên do các đại lý phát triển được. Sau khi hoàn thiện, BHXH quận Lê Chân chi tiền hoa hồng cho các đại lý.

Số tiền hoa hồng 17% theo quy định này BHXH Lê Chân chỉ chi khoảng 30% trong số đó cho các đại lý, còn lại BHXH Lê Chân giữ lại để chia cho Ban giám đốc và các cán bộ, chuyên viên, nhân viên liên quan. Vì thực tế, số lượng người dân tham gia 2 loại bảo hiểm nêu trên do BHXH quận phát triển được chứ không phải do các đại lý phát triển. Do đó, các đại lý chỉ làm mỗi việc là ký, đóng dấu, chuyển lên BHXH Lê Chân nhằm hợp thức hóa giúp BHXH Lê Chân hoàn thiện hồ sơ để rút tiền hoa hồng chia nhau.

Số tiền ăn chia 9 tháng năm 2020 là 365 triệu đồng, được chia cho 28 cán bộ, chuyên viên, nhân viên của toàn cơ quan. Người được lĩnh cao nhất là bà Phạm Thị Hải Hà với số tiền 15 triệu, 2 người được hưởng mức thấp nhất là 3 triệu. Số tiền còn lại để đi đối ngoại.

Trả lời PV VTC News, bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, BHXH quận đã phát triển được khoảng trên 700 người tham gia BHXH tự nguyện, lũy kế đến tháng 9/2020 là trên 1.200 người, số tiền chi hoa hồng là hơn 300 triệu đồng.

Trong đó, chi cho các đại lý ở phường là 30%, 70% cơ quan BHXH quận giữ lại để chia cho cán bộ, nhân viên và đã chia vào chiều 2/11.

Bà Hà trần tình rằng, xuất phát từ việc lo cho đời sống của cán bộ, nhân viên trong cơ quan làm việc vất vả nên đã vận dụng cơ chế, chính sách để có thêm chút tiền hỗ trợ họ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!