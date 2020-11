Nữ giám đốc BHXH quận ở Hải Phòng 'hô biến' tiền hoa hồng bảo hiểm chia nhau

Báo điện tử VTC News nhận được đơn tố cáo phản ánh những dấu hiệu lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện xảy ra nhiều năm nay tại BHXH quận Lê Chân (Hải Phòng).

“Hô biến” tiền hoa hồng bảo hiểm để chia nhau

Theo phản ánh, từ nhiều năm qua, sau khi triển khai chương trình vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện hộ gia đình, các cán bộ, chuyên viên cơ quan BHXH quận Lê Chân được giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục tham gia mua 2 loại hình bảo hiểm nêu trên.

Ngoài ra, BHXH quận Lê Chân còn ký hợp đồng mở các đại lý, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách ở các phường thuộc quận để tuyên truyền, vận động người dân tham gia 2 loại bảo hiểm này. Tuy nhiên, số lượng người dân đến UBND phường đăng ký, làm hồ sơ, thủ tục tham gia còn hạn chế, mà chủ yếu họ đến trực tiếp bộ phận “Một cửa” của BHXH quận Lê Chân đăng ký tham gia và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đóng tiền trực tiếp cho các bộ phận liên quan của BHXH quận.

Theo quy định hiện hành, nếu người dân đến đăng ký, làm thủ tục tham gia 2 loại bảo hiểm nêu trên tại quận, cán bộ có trách nhiệm của cơ quan BHXH quận Lê Chân sẽ tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan cho người dân và không được hưởng tiền hoa hồng từ những trường hợp này vì đây là trách nhiệm của ngành BHXH được Nhà nước giao.

Trong khi đó, các đại lý (UBND phường) sẽ được cơ quan BHXH chi trả tiền hoa hồng với mức 17%/trường hợp/tháng đối với BHXH tự nguyện; 3%/trường hợp/năm đối với BHYT tự nguyện.

Trụ sở BHXH quận Lê Chân (Hải Phòng).

Lợi dụng chính sách này, bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân chỉ đạo bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan, lập danh sách chuyển những người đến tham gia 2 loại hình bảo hiểm trên từ BHXH quận xuống các đại lý (UBND phường) ký, đóng dấu, hợp thức hóa hồ sơ như thể những người tham gia nêu trên do các đại lý phát triển được. Sau khi hoàn thiện, BHXH quận Lê Chân chi tiền hoa hồng cho các đại lý.

Số tiền hoa hồng 17% theo quy định này BHXH Lê Chân chỉ chi khoảng 30% trong số đó cho các đại lý, còn lại BHXH Lê Chân giữ lại để chia cho Ban giám đốc và các cán bộ, chuyên viên, nhân viên liên quan. Vì thực tế, số lượng người dân tham gia 2 loại bảo hiểm nêu trên do BHXH quận phát triển được chứ không phải do các đại lý phát triển. Do đó, các đại lý chỉ làm mỗi một việc là ký, đóng dấu, chuyển lên BHXH Lê Chân nhằm hợp thức hóa giúp BHXH Lê Chân hoàn thiện hồ sơ để rút tiền hoa hồng chia nhau.

Theo phản ánh, tại cuộc họp toàn cơ quan BHXH quận Lê Chân sáng 2/11 bàn chuyện "ăn chia tiền hoa hồng” 9 tháng đầu năm 2020, bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân cũng như một số cán bộ liên quan đã giải thích và nói rõ về số tiền "ăn chia" nêu trên từ đâu mà có.

Số tiền ăn chia 9 tháng năm 2020 là 365 triệu đồng, được chia cho 28 cán bộ, chuyên viên, nhân viên của toàn cơ quan. Người được lĩnh cao nhất là bà Phạm Thị Hải Hà với số tiền 15 triệu, 2 người được hưởng mức thấp nhất là 3 triệu. Số tiền còn lại để đi đối ngoại.

Ngoài số tiền nêu trên là tiền hoa hồng đối với BHXH tự nguyện, theo phản ánh, bà Hà nói tại cuộc họp còn phải chi 30% cho các đại lý để họ ký xác nhận hồ sơ giúp cho BHXH quận. Số tiền hoa hồng của BHYT tự nguyện thì bà Hà không công khai là bao nhiêu.

“Như vậy, tổng số tiền hoa hồng của 2 loại bảo hiểm nêu trên, lũy kế đến tháng 9/2020 là một con số rất lớn, cần điều tra xác minh thì sẽ rõ là bao nhiêu tiền.

Việc làm nêu trên của lãnh đạo BHXH quận Lê Chân nhằm trục lợi từ chính sách kích cầu người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, gây thất thoát quỹ BHXH của Nhà nước, gây mất niềm tin trong cán bộ, chuyên viên và nhân dân” – nội dung đơn tố cáo nhấn mạnh.

“Vận dụng cơ chế”

Chiều 10/11, trả lời PV VTC News, bà Phạm Thị Hải Hà – Giám đốc BHXH quận Lê Chân cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, BHXH quận đã phát triển được khoảng trên 700 người tham gia BHXH tự nguyện, lũy kế đến tháng 9/2020 là trên 1.200 người, số tiền chi hoa hồng là hơn 300 triệu đồng.

Trong đó, chi cho các đại lý ở phường là 30%, 70% cơ quan BHXH quận giữ lại để chia cho anh em và đã chia vào chiều 2/11.

Bà Hà trần tình rằng, xuất phát từ việc lo cho đời sống của cán bộ, nhân viên trong cơ quan làm việc vất vả nên đã vận dụng cơ chế, chính sách để có thêm chút tiền hỗ trợ họ.

Khi PV hỏi về việc chính bà Hà cũng được chia 15 triệu đồng thì có phải "vì anh em trong cơ quan hay không" thì bà Hà nói: “Bây giờ tôi không dám nói gì luôn”.

Phóng viên cũng đặt ra nhiều câu hỏi nhưng bà Hà tìm cách né tránh và không trả lời cụ thể, đồng thời liên tục xin phóng viên giúp đỡ để rút kinh nghiệm, sửa sai, từ nay về sau sẽ không triển khai tiếp như trước vì “càng làm sai thì càng thêm sai”.

“Tôi sẽ sửa chữa và rút kinh nghiệm toàn cơ quan luôn”, bà Hà nói.

VTC News sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc!