Nơi nào lạnh nhất thế giới, nhiệt độ gần -100 độ C?

Cao nguyên Đông Nam Cực

Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện ra nơi lạnh nhất trên thế giới là Cao nguyên Đông Nam Cực. Hình ảnh vệ tinh ghi nhận cho thấy nhiệt độ trên cao nguyên này âm 93,2 độ C.

Vào tháng 8/2010, cảm biến vệ tinh cũng từng ghi nhận nhiệt độ của nơi này là âm 93 độ C. Trước đó kỷ lục nhiệt độ lạnh nhất dựa trên nhiệt kế trên mặt đất là âm 89,2 độ C, được ghi lại vào ngày 21/7/1983 trên cao nguyên Nam Cực, tại nhà ga Vostok của Liên Xô. Năm 1968, nhiệt độ lạnh nhất được ghi nhận là âm 88,3 độ C cũng tại nhà ga Vostok.