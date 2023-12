Ngôi chùa nào có tháp bằng gốm cao nhất nước ta?

B

Thích Hồng Tịnh

Chùa do Hòa thượng Thích Hồng Tịnh khai sáng năm 1955. Trước đây, chùa chỉ là một am nhỏ vì ngài cất lên để ẩn tu nên có tên là Ðộc Giác.

Sau do nhu cầu tín ngưỡng cộng thêm tâm Bồ Ðề dõng phát, ngài đã kiến tạo quy mô hơn. Từ đấy, chùa được đổi tên là Viên Giác, có ý nghĩa là sự giác ngộ tròn đầy (tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn). Sau khi Ngài viên tịch, vì không có người kế thế nên những người thân tín tạm lo việc hương khói và thờ cúng. Mãi đến năm 1976, Chùa mới thỉnh Thượng tọa Thích Minh Phát về điều hành phật sự.