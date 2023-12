Ngôi chùa nào ở nước ta lọt top chùa đẹp nhất thế giới?

B

Nhà Lý

Theo Bảo tàng lịch sử quốc gia, chùa Trấn Quốc được xây dựng vào đời vua Lý Nam Đế (năm 541 - 547) tại thôn An Hoa, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên (tức là tên cũ làng Yên Phụ), gần bờ sông Hồng với tên gọi “Khai Quốc” (nghĩa là Mở nước). Đến đời vua Lê Thái Tông (năm 1440 - 1442), chùa được đổi tên thành An Quốc.

Đến năm 1615, đời Lê Kính Tông, bãi sông bị lở sát vào chùa, nhân dân phường An Hoa (sau này là Yên Phụ) mới dời chùa vào đảo Kim Ngưu (Cá Vàng) ở Hồ Tây, tức là địa điểm hiện nay.

Năm 1624, sau khi đắp con đê “cố ngự” (tức là “giữ chắc”) sau gọi chệch ra là Cổ Ngư, dân làng An Hoa đã xây dựng thêm thượng điện, nhà thiêu hương, khơi hào xung quanh, mở đường đi lại… Từ lúc này chùa mới có tên là chùa Trấn Quốc - đó là năm Vĩnh Tộ 10 (1628) đời vua Lê Thần Tông.

Ngôi chùa là di sản văn hóa của dân tộc, nơi danh lam thắng cảnh của kinh thành xưa kia và Thủ đô ngày nay. Ngôi chùa là nơi quần tụ các công trình của nhiều nhà văn, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa của đất nước.