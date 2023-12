Nơi nào được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn, đạo diễn Hollywood phải trầm trồ?

D

2014

Ngày 23/6/2014, tại cuộc họp của Ủy ban di sản Thế giới UNESCO diễn ra tại Doha, Qatar đã công bố, khu quần thể Tràng An (Ninh Bình) của Việt Nam là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Quần thể danh thắng Tràng An bao gồm 3 khu vực liền kề nhau là: Di tích cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Có thể thấy tầm quan trọng của quần thể danh thắng Tràng An thông qua việc được xếp hạng hàng loạt các di tích thuộc khu di sản ở tất cả các cấp độ khác nhau, bao gồm 18 di tích cấp tỉnh, 21 di tích cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt.