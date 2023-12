Tên tháp cổ được in trong tờ tiền mệnh giá 100 đồng, bạn có biết?

D

Chùa Cầu

Chùa Cầu nằm trong khu đô thị cổ ở Hội An, tỉnh Quảng Nam được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Giống như tên gọi, chùa nằm trên chiếc cầu bắc ngang qua con lạch nhỏ. Hình ảnh chùa Cầu được in trên mặt sau của tờ 20.000 đồng polymer.

Năm 1653, cầu được xây dựng thêm phần chùa, nối vào lan can nhô ra ở giữa, là nơi mà người dân, thương nhân... thắp hương cầu nguyện vào mỗi dịp trăng rằm, mùng một. Từ đó, người dân địa phương đặt luôn cho địa danh này là Chùa Cầu.

Từ ngày 17/5/2006, chùa Cầu xuất hiện trên tờ tiền 20.000 polymer, được đưa vào sử dụng rộng rãi. Chùa Cầu ở bên ngoài và trên tờ tiền không có nhiều khác biệt.