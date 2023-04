Người Hà Nội nườm nượp đi tảo mộ dịp Tết Thanh minh

Thời điểm này một năm trước, con gái bà An mang thai được 27 tuổi nhưng không may mắc COVID-19. Cháu bé chào đời non tháng, lại trên nền người mẹ mắc COVID-19 nên sức khoẻ rất yếu. Khi vừa được đặt tên thì bé đã mãi mãi ra đi trước niềm đau xót vô hạn của gia đình.