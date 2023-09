Ngập lụt nghiêm trọng, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại New York

Sân bay LaGuardia đã đóng cửa một nhà ga. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hành khách lội qua nước ngập tại sân bay.

Thị trưởng New York, ông Eric Adams kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài do một số tuyến phố bị phong tỏa và nhà ga tàu điện ngầm bị ngập lụt. Các hình ảnh chia sẻ khắp New York cho thấy nhiều ô tô bị ngập một nửa trong nước và giao thông hỗn loạn, trong khi một số tuyến tàu điện ngầm ở quận Brooklyn phải tạm dừng hoạt động.

Một người thông cống thoát nước lũ ở quận Brooklyn của New York vào ngày 29/9. (Ảnh: AP)

Trước tình hình trên, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố 8,5 triệu dân này và các vùng ngoại ô đông dân cư, bao gồm cả Long Island ở phía Đông và thung lũng sông Hudson ở phía Bắc.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo, tình hình lũ lụt sẽ tiếp diễn cho đến cuối ngày 29/9 giờ địa phương (chiều 30/9 theo giờ Việt Nam) với lượng mưa lên tới 51 mm/h. Tổng lượng mưa tích lũy trong ngày 29/9 có thể lên tới 180 mm. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại các khu đô thị và khu vực thoát nước kém.

Tháng 9/2021, cơn bão Ida cũng gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực trên, đặc biệt tại các quận Brooklyn và Queens, khiến 13 người thiệt mạng.