(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng và gió phơn, trong hôm qua (22/3), ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng.

Tong đó, Sơn La, Hòa Bình, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa tới Thừa Thiên - Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Trong đợt nóng vừa qua, nhiều nơi ở miền Bắc vượt mốc lịch sử tháng 3. (Ảnh: Viên Minh)

Tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm qua có những điểm vượt mốc lịch sử tháng 3. Đáng kể nhất tại Hòa Bình có tới 3 điểm là Lạc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình vượt mốc lịch sử tháng 3 (Kim Bôi 41,4 độ C vượt mốc 38,1 độ C năm 1996; Lạc Sơn 39,4 độ C, vượt mốc 39 độ C năm 1996; tại Trạm khí tượng Hòa Bình là 38,8 độ C, vượt mốc 38,5 độ C năm 1996).

Hôm nay (23/3), nắng nóng xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ. Sơn La, Hòa Bình còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 36-38 độ C, các nơi khác của Bắc Bộ nắng nóng cục bộ.

Ngày mai (24/3), nắng nóng chỉ còn xảy ra ở Sơn La, Hòa Bình nhưng mức độ không còn gay gắt, nhiệt độ ở hai tỉnh này trong khoảng 35-37 độ C.

Ở các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay (23/3), nắng nóng tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao từ 36 độ C đến 38 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ C.

Từ 24/3, nắng nóng ở miền Trung vẫn duy trì ở khu vực này nhưng nhiệt độ xu hướng giảm còn 35-37 độ C, vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ C.

Ngày 25/3, nắng nóng khả năng kết thúc ở Bắc Trung Bộ và dịu dần ở Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm mai (24/3) trở đi, một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, gây mưa rào và dông mạnh ở Việt Bắc, Đông Bắc. Ngày 25/3 sẽ có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng, mưa dông mở rộng xuống Bắc Trung Bộ.

Từ 25/3, Bắc Bộ trời trở lạnh.

Từ 26/3 - 28/3, miền Bắc ngày trời lạnh, đêm và sáng trời rét nhẹ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, không khí lạnh tràn xuống nước ta khi chúng ta đang chịu tác động của đợt nắng nóng mạnh, tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh cuối mùa khả năng gây ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực có nguy cơ cao là các tỉnh, thành phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với khoảng thời gian từ chiều tối 25/3 đến hết 28/3.

Nguyễn Huệ