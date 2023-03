Theo dự báo, đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 24/3, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ 25/3, miền Bắc đón đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm khoảng 10 độ C.