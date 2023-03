(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt nắng nóng kéo dài khoảng 3 ngày tại nhiều tỉnh thành ở Bắc và Trung Bộ, từ 25/3, một đợt không khí lạnh tràn về nước ta khiến nhiệt độ giảm sâu. Các tỉnh miền Bắc cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Cụ thể, đêm 24-25/3 và từ đêm 26-28/3, Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ chuyển mưa rào và dông rải rác. Hình thái thời tiết này duy trì ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong đêm 25/3 đến 28/3.

Theo bảng dự báo thời tiết 10 ngày tới, ngày 23/3, nhiệt độ tại Hà Nội tăng mạnh lên mức 36 độ C. Từ 26/3, nhiệt độ khu vực giảm sâu do ảnh hưởng của không khí lạnh. (Ảnh: NCHMF).

Tại Hà Nội, ngày 26/3, nhiệt độ cao nhất giảm gần 10 độ C so với ngày hôm trước, dao động 22-26 độ C. Ngày 27-30/3, nhiệt độ tại Thủ đô tiếp tục giảm và duy trì nền nhiệt 19-24 độ C, kèm theo mưa và mưa rào rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày mai (22/3), đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Đà Nẵng đến Phú Yên có thể nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ 21-22/3, miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

Nắng nóng tiếp tục có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 4/2023. Từ nay tới 20/4, Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Tháng 7-8/2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, khoảng từ nửa cuối tháng 6 có thể xuất hiện và phù hợp với quy luật khí hậu.

Tháng 7-9/2023, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/áp thấp nhiệt đới), có thể tác động đến các khu vực Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ.

Nguyễn Huệ