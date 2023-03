Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến sớm, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nói về đợt nắng nóng đầu tiên trong năm ở Bắc Bộ, Trung Bộ.

Người dân Bắc Bộ, Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2023. Ngày 22/3, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C, đặc biệt Kim Bôi (Hòa Bình) 40,2 độ C.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ đều đang xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Với các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng trong giai đoạn này là bình thường theo quy luật trung bình nhiều năm.

"Với các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, nắng nóng đến sớm so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân là do tác động của vùng thấp phía Tây cộng thêm tác động của hiệu ứng gió phơn", ông Hưởng nói.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huệ)

Theo nhận định của ông Hưởng, trong ngày 22 và 23/3, Bắc Bộ nắng nóng, diện rộng tập trung chính ở đồng bằng, tỉnh Lai Châu, Sơn La và Hoà Bình. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 C có nơi trên 37 độ C. Từ 24/3 trở đi, nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ xu hướng giảm dần.

Khu vực Trung Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài liên tục từ nay tới 24/3 và có xu hướng giảm dần từ 25/3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-38 độ C. Vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An khả năng có mức nhiệt cao 39-40 độ C, thậm chí trên 40 độ C. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là những vùng trọng tâm nắng nóng của đợt này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau đợt nắng nóng này, từ 25/3, đợt không khí lạnh tràn về nước ta khiến nhiệt độ Bắc Bộ, Trung Bộ giảm sâu. Các tỉnh miền Bắc cần đề phòng những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông.

Nắng nóng tiếp tục có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 4/2023. Từ nay tới 20/4, Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Tháng 7-8/2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%. Từ ngày 24/3 nắng nóng giảm dần. Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%. Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%. Miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

