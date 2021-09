Mỹ vứt bỏ hơn 15 triệu liều vaccine COVID-19

(VTC News) -

Thông tin này được kênh NBC công bố hôm 1/9, dựa trên dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cung cấp.

NBC cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc vứt bỏ vaccine COVID-19 như lọ đựng vaccine bị nứt, sai sót trong lúc pha loãng vaccine, tủ đông gặp trục trặc... Mỗi lọ vaccine phải được sử dụng vài giờ sau khi mở, nếu không sẽ phải vứt bỏ.

Mỹ hiện đã tiêm chủng khoảng 440 triệu liều vaccine cho 52% dân số. (Ảnh: Getty)

Thông tin về việc Mỹ vứt bỏ vaccine trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới chật vật tìm kiếm vaccine tiêm chủng cho người dân do hạn chế nguồn cung. Theo dữ liệu từ Our World in Data, chỉ 2,8% người dân châu Phi được tiêm chủng đầy đủ.

Sharifah Sekalala, phó giáo sư về luật y tế toàn cầu tại Đại học Warwick của Anh, cho biết: “Thật là bi thảm khi chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng lãng phí vaccine, trong khi rất nhiều quốc gia châu Phi thậm chí chưa đến 5% dân số được tiêm chủng. Điều này là bất bình đẳng".

Tuy nhiên, người phát ngôn của CDC Mỹ, Kristen Nordlund, cho rằng tỷ lệ vaccine bị lãng phí vẫn còn rất thấp. Đó là bằng chứng về sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Mỹ với các nhà cung cấp vaccine để có càng nhiều người tiêm chủng càng tốt.

Đến nay, Mỹ tiêm chủng khoảng 440 triệu liều vaccine cho 52% dân số. Hơn một triệu người Mỹ gặp vấn đề suy yếu hệ miễn dịch đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3.

Theo dự kiến, trong tháng 9 này, Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch tiêm liều thứ ba cho tất cả người dân đã tiêm đủ hai mũi cách đó 8 tháng.

Mỹ cam kết chia sẻ 600 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước và vùng lãnh thổ có thu nhập thấp và trung bình. Tính đến đầu tháng 8, số vaccine Mỹ đã chia sẻ là 110 triệu liều.