Mỹ phủ nhận đứng sau can dự biểu tình bất ổn ở Kazakhstan

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki ngày 5/1 phủ nhận việc Mỹ đứng sau can dự vào làn sóng biểu tình bạo lực làm rung chuyển nhiều thành phố ở Kazakhstan từ đầu tuần này. Bà cũng cho rằng “phía Nga” đã sai lầm khi cáo buộc Washington là bên kích động bất ổn hiện nay ở quốc gia Trung Á này. Mỹ đang theo dõi sát diễn biến ở Kazakhstan, ủng hộ những lời kêu gọi cho phép người dân bày tỏ ý kiến hòa bình và kêu gọi Chính phủ Kazakhstan hành động kiềm chế - bà Psaki cho biết.

Người biểu tình và cảnh sát chống bạo động tại Almaty, Kazakhstan. (Ảnh: AP)

Bà Psaki không nói rõ ai là người bên phía Nga đã cáo buộc Mỹ can dự vào Kazakhstan. Bộ Ngoại giao Nga trước đó ra thông báo khẳng định Moskva đang theo dõi sát diễn biến biểu tình và kêu gọi các bên liên quan hướng đến giải pháp hòa bình. Điện Kremlin cũng cảnh báo về can thiệp của nước ngoài trong các vụ biểu tình bất ổn, khẳng định Kazakhastan hoàn toàn đủ khả năng giải quyết bất đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tối ngày 5/1 đã phải lên tiếng yêu cầu sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) trước tình hình bạo lực leo thang trong nước, mà nguyên nhân được cho là do các phần tử khủng bố đứng đằng sau. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho rằng các băng nhóm khủng bố hoạt động ở Kazakhstan đã được đào tạo ở nước ngoài và do đó có thể coi là khủng bố quốc tế.

Đến sáng 6/1, ông Nikol Pashinyan, Thủ tướng Armenia, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên CSTO, đã quyết định cử các lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan. Theo ông Pashinyan, quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn với lãnh đạo các quốc gia thành viên của CSTO và xuất phát từ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình của Kazakhstan.