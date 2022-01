Bạo loạn bùng phát ở Kazakhstan, Tổng thống kêu gọi hỗ trợ

(VTC News) -

Các nhân chứng cho biết giao tranh xảy ra ở Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, liên quan đến một chiến dịch chống khủng bố đặc biệt được phát động trong thành phố trước đó.

Theo Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, người đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổ chức Hiệp ước an ninh Tập thể (CSTO - một liên minh quân sự ở Á-Âu có sự tham gia của các nước thời kỳ hậu Xô viết) đã quyết định triển khai lực lượng tới Kazakhstan trong thời gian có hạn để ổn định tình hình ở quốc gia này.

Trước đó, hôm 5/1, Tokayev cho biết ông đã đề nghị các quốc gia CSTO hỗ trợ trong việc giải quyết một cuộc tấn công khủng bố.

"Liên quan đến yêu cầu của Tổng thống Kazakhstan Tokayev và trước mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của Cộng hòa Kazakhstan, bởi sự can thiệp từ bên ngoài, CSTO, phù hợp với Điều 4 của Hiệp ước An ninh, đã quyết định triển khai Lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể CSTO tới Kazakhstan”, ông Pashinyan viết trên Facebook. Theo Ban thư ký CSTO, lời kêu gọi hỗ trợ của Kazakhstan nói rằng tình hình ở nước này đang được xem như một cuộc tấn công quân sự của các lực lượng được huấn luyện ở nước ngoài.

Bộ Nội vụ Kazakhstan thông tin: "Các cơ quan nội vụ hiện đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn leo thang bạo lực. Một số người xúi giục và tổ chức các cuộc bạo loạn vi phạm luật pháp đã bị bắt chịu trách nhiệm theo các điều luật hình sự và quản trị". Bộ này cũng kêu gọi công dân không sa vào các hành động khiêu khích.

Trang tin Zakon của Kazakhstan đưa tin ít nhất 2 binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch chống khủng bố tại sân bay thành phố. Trước đó, hãng tin Tengrinews.kz dẫn nguồn Bộ Nội vụ cho biết 8 sĩ quan và binh sĩ vệ binh quốc gia đã chết và hơn 300 nhân viên thực thi pháp luật khác bị thương trong các cuộc biểu tình ở nước này.

Các cuộc biểu tình gây chấn động Kazakhstan trong những ngày đầu năm 2022. Nhiều công dân ở Mangistau - một khu vực sản xuất dầu ở phía Tây - phản đối việc giá LNG (khí hóa lỏng) tăng gấp hai lần. Một ủy ban chính phủ được thành lập ngay sau đó cho biết họ sẵn sàng giảm giá, nhưng các cuộc biểu tình tiếp tục lan sang các thành phố khác.

Tại Almaty, thủ đô cũ của Kazakhstan, những người biểu tình đụng độ với các quan chức an ninh, cảnh sát bắt đầu sử dụng hơi cay và lựu đạn gây ồn. Trên khắp Kazakhstan, internet ngừng hoạt động và một số kênh truyền hình tạm thời dừng phát sóng.

Vào cuối ngày 5/1, ông Tokayev ban hành tình trạng khẩn cấp ở các vùng Mangistau và Almaty, bao gồm lệnh giới nghiêm từ 23h đến 7h sáng, cấm các sự kiện quy mô lớn, đình công và mua bán vũ khí, cũng như tăng cường bảo vệ các cơ sở đặc biệt quan trọng. Cùng ngày, tình trạng khẩn cấp được mở rộng ra toàn bộ lãnh thổ Kazakhstan.

Tổng thống Kazakhstan Tokayev trước đó đã giải tán chính phủ và tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia từ nhà lãnh đạo kỳ cựu Nursultan Nazarbayev, khi ông Nazarbayev không xuất hiện kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra. Tokayev nhấn mạnh rằng các nhà chức trách sẽ hành động cứng rắn nhất có thể liên quan đến những kẻ bạo loạn, cam kết "sẽ đưa ra một gói đề xuất mới" trong tương lai gần.