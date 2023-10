Mưa lớn gây ngập sâu, người dân Quảng Nam tất tả dọn đồ tránh lũ

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 15h ngày 14/10 đến 15h ngày 15/10), trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình Lâm 246,2mm, Đầu Mối Hồ Việt An 233mm (Hiệp Đức); Cầu Vĩnh Điện 297,6 mm, Điện Hồng 189,4mm (Điện Bàn); Cù Lao Chàm 187,4mm, Hội An 171,6mm...