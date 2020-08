Một gia đình có 4 người nhiễm SARS-CoV-2

Sáng 14/8, Bộ Y tế công bố thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân cả nước lên 911 ca. Trong đó, Quảng Nam có 3 trường hợp và họ là người thân trong một gia đình.

Cụ thể, bệnh nhân 911 là ông N.T., 79 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Bệnh nhân 909 (38 tuổi) là con dâu ông T., còn bệnh nhân 910 (6 tuổi, con bệnh nhân 909) là cháu nội ông T.

Người dân trong khu vực bị phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trước khi 3 thành viên trên phát hiện mắc COVID-19, gia đình này còn có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố ngày 6/8, là bệnh nhân 722 (vợ ông T.). Bệnh nhân 722 là người từng tiếp xúc trực tiếp với BN456 trong đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Hiện con trai, con gái và cháu nội (11 tuổi) của ông T. cũng được cách ly để theo dõi.

Ở Quảng Ngãi cũng có gia đình 4 người nhiễm SARS-CoV-2. Đó là gia đình của ông P.H.T. (45 tuổi, trú tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - giáo viên trường Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên Sơn Tịnh.

Thầy T. là ca thứ 786 nhiễm virus corona ở nước ta và bệnh nhân là trường hợp thứ 4 trong gia đình mắc COVID-19. Trước đó, em gái, mẹ và cha bệnh nhân được công bố nhiễm virus corona với các ca lần lượt là 572, 574, 710 ở nước ta.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 84 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong khi đó Quảng Ngãi có 5 trường hợp.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An