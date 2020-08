3 ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam là người thân trong một gia đình

Sáng 14/8, Bộ Y tế công bố thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân cả nước lên 911 ca. Trong đó, Quảng Nam có 3 trường hợp và họ là người thân trong một gia đình.

Người dân trong khu vực bị phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, BN909, nữ, 38 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Bệnh nhân sống cùng gia đình gồm: Mẹ chồng (BN722), ba chồng (BN911), con N.T.S. (BN910), chồng N.V.T. (đã cách ly tập trung), chị chồng N.T.N. (đã cách ly tập trung), con trai N.Q.D. (2009, đã cách ly tập trung). Bệnh nhân làm công nhân ở Công ty May Hòa Thọ - Duy Xuyên và thường đi chợ tại thôn Trung Đông.

BN722 (mẹ chồng bệnh nhân) từng tiếp xúc trực tiếp với BN456 trong đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Từ 26 đến 29/7, bệnh nhân đi làm bình thường ở công ty. Riêng ngày 28/7, sau khi đi làm về, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên khám phụ khoa.

Ngày 30/7, bệnh nhân đi chợ Trung Đông và tiếp xúc với một số tiểu thương.

Từ ngày 2 đến 8/8, bệnh nhân cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai. 8h30 ngày 8/8, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung trường THPT Hồ Nghinh.

Tối 13/8, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Bệnh nhân 910 là nam, 6 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Bệnh nhân là con của BN909.

Từ ngày 3-7/8, sau khi bà nội là BN722 được đưa đi cách ly tập trung, bệnh nhân cách ly tại nhà và không đi đâu.

Ngày 8/8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

Tối 13/8, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa đến khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Nhiều khu vực ở Quảng Nam đang bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Bệnh nhân 911 là nam, 79 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên.

Từ 20/7 đến 2/8, bệnh nhân ở nhà cùng với vợ là BN722 và con cháu.

Từ 3-7/8, sau khi vợ là BN722 được đưa đi cách ly tập trung, bệnh nhân cách ly tại nhà và không đi đâu.

Ngày 8/8, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

Tối 13/8, bệnh nhân được xe cấp cứu đưa vào khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không có triệu chứng gì.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 84 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An