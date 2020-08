Hai ca mới mắc COVID-19 ở Quảng Nam đi đâu trước khi khởi phát bệnh?

18h ngày 13/8, Bộ Y tế công bố thêm 22 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 905. Trong đó, Quảng Nam có 2 trường hợp.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực đang bị phong tỏa ở Quảng Nam.

Cụ thể, bệnh nhân 898 là nữ, 27 tuổi, trú thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.

Theo điều tra dịch tễ, trước ngày 14/7, bệnh nhân sinh sống cùng gia đình gồm: Mẹ chồng L.T.Tr., ba chồng (BN796), chồng Đ.N.V., anh chồng Đ.N.V., chị dâu P.T.L., cháu Đ.K.V. và Đ.T.A.N. (tất cả các thành viên trong gia đình đã cách ly tập trung). Hằng ngày, bệnh nhân phụ buôn bán tạp hóa cho gia đình tại nhà và không đi đâu.

Ngày 14/7, bệnh nhân ra khám bệnh tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp xúc với BN796.

Từ ngày 14-26/7, do mang thai nên bệnh nhân chỉ ở nhà, thỉnh thoảng phụ bán tạp hóa. Từ ngày 26/7 đến 7/8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Trưa 8/8, bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Bệnh nhân đang được làm thủ tục để chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Mệt mỏi, tức ngực (thai 5 tháng).

Nhiều khu vực ở Quảng Nam đang bị phong tỏa vì dịch COVID-19.

Bệnh nhân 905 là nam, 65 tuổi, trú phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

Ngày 5/7, bệnh nhân cùng nhóm bạn ra thăm bạn tại phòng 502, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 5-27/7, bệnh nhân đi làm thợ nề tại nghĩa địa khối Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc. Trong đó, ngày 19/7, bệnh nhân có đi ăn tại nhà người quen ở khối 2A, phường Điện Nam Bắc.

Sáng 28/7, bệnh nhân đi khám tại phòng số 3, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Bệnh nhân được đưa đi chụp X-quang, sau đó được chẩn đoán bị viêm họng và cho thuốc về nhà uống.

Ngày 30/7, bệnh nhân có đến đám tang trong xóm rồi về. Ngày 2/8, bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Điện Nam Bắc.

Ngày 6/8, bệnh nhân đến đám tang ở khối Phong Hồ, phường Điện Nam Bắc. Ngày 9/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 10 và 12/8, bệnh nhân có uống cà phê tại quán nhỏ trong xóm.

Ngày 13/8, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang được điều trị tại khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam)

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Khỏe mạnh, không có triệu chứng lâm sàng.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An