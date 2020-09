Mật ong chứa độc tố có trong pate Minh Chay?

Theo TS.BS Đào Tuyết Trinh - nguyên phụ trách khoa Vi sinh - Sinh học phân tử, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bào tử của Clostridium botulinum có thể tồn tại trong mật ong. Nhưng các bào tử này lại không thể nảy mầm, phát triển hay tạo ra những độc tố do môi trường mật ong có tính axit và độ ẩm cao.

Khi không thể nảy mầm và phát triển, Clostridium botulinum sẽ không tạo ra độc lực nên khi ăn vào không phải là mối đe dọa với con người. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ có thể bị ngộ độc nếu ăn mật ong chứa Clostridium botulinum đó là trẻ sơ sinh và người có hệ miễn dịch đang bị tổn thương.

Trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi, đặc biệt là nhóm dưới 2 tháng tuổi dễ bị ngộ độc nhất. Tình trạng này xảy ra khi trẻ ăn phải các thực phẩm như mật ong có chứa bào tử của Clostridium botulinum. Lúc này, vi khuẩn sẽ tạo ra chất độc thần kinh trong đường ruột của trẻ.

“Khi chất ngọt được pha loãng trong hệ tiêu hóa ít oxy, axit thấp của trẻ sơ sinh, các bào tử có thể phát triển và tạo ra độc tố”, BS Trinh nói.

Chuyên gia này cũng cho rằng, ở giai đoạn sơ sinh, đường ruột của trẻ chưa phát triển nên có trường hợp tạo điều kiện cho bào tử Clostridium botulinum phát triển trong đường ruột, từ đó tạo ra độc tố. Tuy tình trạng này khá hiếm, nhưng thường xảy ra khi trẻ uống mật ong.

Các chuyên gia trên thế giới như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng không nên cho trẻ em dưới 1 tuổi uống mật ong.

Còn ở Việt Nam, các bác sĩ khuyến cáo, dù giai đoạn ngộ độc của trẻ khá ngắn, chỉ tính bằng tháng. Nhưng để an toàn, cha mẹ nên đợi đến khi trẻ được ít nhất một tuổi trước khi cho trẻ ăn mật ong.

Theo BS Trinh, mật ong được thanh trùng ở nhiệt độ rất thấp, một số tài liệu khuyến cáo nên đun mật ong đến 145 độ F (63 độ C) trong 30 phút. Nhưng tài liệu khác lại ưu tiên đun ở nhiệt độ 150 độ F (65,5 độ C) trong 30 phút. Ngoài ra cũng có trường hợp đề xuất rằng nhiệt độ được đưa lên 170 độ F (77 độ C) trong giây lát. Bởi ở môi trường này, các bào tử Clostridium botulinum sẽ bất hoạt và không có khả năng gây độc lực.

Tuy nhiên, quá trình thanh trùng với mật ong có thể làm phá hủy nhiều hương vị và mùi thơm, cũng như nhiều chất phytochemical, chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng. Do vậy, cách tốt nhất là nên chọn lựa những loại mật ong chất lượng, từ người bán uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra, khi mua mật ong về nếu không sử dụng hết nên bảo quản cẩn thận, đậy kín để tránh nguy cơ bị ngộ độc.