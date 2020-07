Lật xe chở cựu học sinh họp lớp: Bộ Y tế điều tổ cấp cứu đặc biệt vào Quảng Bình

Liên quan tới vụ tai nạn lật xe chở cựu học sinh họp lớp ở Quảng Bình khiến 13 người chết, chiều 26/7, PGS. TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cử ngay tổ cấp cứu đặc biệt vào hỗ trợ cho Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức thành lập, điều động tổ cấp cứu bao gồm: 1 bác sĩ gây mê hồi sức, 1 bác sĩ ngoại thần kinh, 1 bác sĩ ngoại lồng ngực và 1 bác sĩ khác lên đường vào hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn ở Quảng Bình.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới tổ chức cấp cứu, cứu chữa cho bệnh nhân; báo cáo Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y Tế) công tác cứu chữa người bệnh và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Ông Khuê cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của GS. TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ đã gọi điện chỉ đạo trực tiếp ngành y tế Quảng Bình trong công tác cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ tai nạn.

Đồng thời, ngành y tế Quảng Bình cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của UBND tỉnh Quảng Bình và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

Ngoài ra, Sở Y tế Quảng Bình, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới cũng cần khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu tai nạn giao thông.

Sở cũng phải cập nhật tình hình diễn biến của việc cứu chữa, điều trị người bị nạn về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) để kịp thời có phương án xử lý, hỗ trợ.

Khoảng 9h30 ngày 26/7, chiếc ô tô 45 chỗ biển số 73B-009.25 do Hoàng Trung Toản lái bị lật trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Chiếc xe này chở đoàn cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đi tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đang trên đường đi vào hang Tám Cô thì bị lật khiến 13 người chết, 23 người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp tới hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Bình điều tra vụ tai nạn.