Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ lật xe làm 13 người chết tại Quảng Bình

Bộ Công an chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT vừa xảy ra tại gần khu vực cầu Trạ Ang, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 26/7, tại Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xe ô tô khách loại 45 chỗ, biển số 73B-009.25 do Hoàng Trung Toản (sinh năm 1993, trú tại thị xã Ba Đồn) điều khiển, khi đến địa điểm trên bị lật sang bên đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai lực lượng cấp cứu người bị nạn, khẩn trương xác minh danh tính, nhân thân của nạn nhân để phối hợp với lực lượng y tế, gia đình thực hiện các công tác cứu hộ, bảo vệ, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ lật xe làm 13 người chết ở Quảng Bình

Kết quả xác minh ban đầu, đây là xe chở đoàn cựu học sinh trường THPT Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đang trên đường đi vào hang Tám Cô thì bị lật. Vụ tai nạn đã làm 9 người chết tại hiện trường, 27 người bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, TP Đồng Hới, tại bệnh viện đã có thêm 4 người chết, 23 người khác đang được các bác sỹ tận tình cứu chữa.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục trưởng Cục CSGT làm trưởng đoàn trực tiếp tới hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ TNGT; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.