Lật xe chở cựu học sinh họp lớp ở Quảng Bình: Ô tô bị thay đổi kết cấu

Khoảng 9h30 ngày 26/7, chiếc ô tô 45 chỗ biển số 73B-009.25 do Hoàng Trung Toản lái bị lật trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khiến 13 người chết, 23 người bị thương.

Theo Trung tâm Đăng kiểm tỉnh Quảng Bình, chiếc xe này là ô tô khách của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài có trụ sở tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Xe được sản xuất năm 2013 tại Việt Nam, có trọng lượng 10.930 kg, số người cho phép chở là 47 người. Xe đã có thay đổi kết cấu. Lần đăng kiểm gần nhất là 3/7/2020, thời hạn đăng kiểm là ngày 2/1/2021.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra, làm rõ thông tin chiếc ô tô gây tai nạn kể trên đã được cải tạo, thay đổi kết cấu so với thiết kế.

Thông tin đăng kiểm của ô tô gây tai nạn

Chiếc xe này chở đoàn cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đi tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đang trên đường đi vào hang Tám Cô thì bị lật khiến 9 người chết tại chỗ. Hiện số ca thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên tới 13.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp tới hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Bình điều tra vụ tai nạn.